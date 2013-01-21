奥巴马低调宣誓就职,开启第二任期

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路透华盛顿1月20日(记者 Steve Holland/Jeff Mason) - 美国总统奥巴马周日在白宫举行了一个小型私人仪式，正式宣誓开始第二任期。相比四年前他就职时的历史性盛况，此次宣誓就职低调了很多。

在白宫蓝屋出席此次仪式的还有奥巴马的家人，奥巴马在仪式上将手放置在《圣经》上，并跟随美国法院首席大法官约翰·罗伯茨(John Roberts)背诵35字宣言。

奥巴马在拥抱夫人米歇尔和两个女儿时说：“我做到了。”当米歇尔向他表示祝贺时，奥巴马说：“亲爱的，谢谢你。”奥巴马11岁的女儿莎拉对他说：“爸爸，你做得不错，你没有搞砸。”

对于首位非洲裔美国总统的第二任期而言，这是一个低调的开始。在这一任期内，至少在一开始，与共和党人的预算之争、改革枪支管理以及移民法的努力将占据奥巴马的主要日程。

现年51岁的奥巴马周一将在国会山公开宣誓就职，届时将有80万人到场，场面宏大。

华盛顿市中心戒备森严，很多道路被封，警笛不断，在宾夕法尼亚大道的白宫外搭建了一座用于奥巴马和其他重要人物观看庆祝游行的观礼台。

周日的仪式是必要的，因美国宪法规定总统需在1月20日就职。工作人员需在这天举行一个私人仪式，履行法定就职程序，随后在次日举行公众就职典礼。（完）