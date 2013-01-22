奥巴马在国会山宣誓连任美国总统

路透华盛顿1月21日（记者 Jeff Mason） - 在2009年1月寒冷的就职日当天，奥巴马乘坐如同坦克般的豪华轿车前往国会山，让现场和通过电视观看就职典礼的美国民众首次目睹了这位非裔美国总统的风采。

四年并再次当选总统后，奥巴马前往国会山的阵势已不再那么具有历史意义，但仍能让人联想到奥巴马的历史地位。

尽管经济复苏困难重重，但在去年11月6日的总统大选中，奥巴马还是击败了共和党总统候选人罗姆尼。

“我觉得，这证明美国民众信任这位别具一格、不属于老男孩系统的非裔混血总统，”奥巴马竞选阵营的一位志愿者Judy Fardig说道，他从俄勒冈州的波特兰前往华盛顿来观看总统就职典礼。

周一就职日当天，奥巴马携妻子米歇尔走出白宫，穿过人群再次前往国会山宣誓就职。不过，今年观看总统就职典礼的人数比2009年少，气氛也不及四年前热烈。

奥巴马从国会山走到就职仪式讲台，表情庄严肃穆，站到讲台后民众的能量便扑面而来。初步预计，大概有80万人参加今年的就职典礼，但一位负责就职典礼的官员预计参加的人数可能达到100万左右。

奥巴马和副总统拜登宣誓就职后庆典结束，奥巴马向人群挥手后走回国会大厦。

在进入国会大厦前，奥巴马面带笑容驻足回望人群。这将是奥巴马的最后一次就职，而他也明显沉浸于其中。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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