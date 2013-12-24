美印外交风波令外交官家佣备受关注

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月23日 - 印度驻纽约副总领事科巴拉加德（Devyani Khobragade）涉嫌克扣佣人工资在美国遭指控，此事引发两国政府之间的纠纷，也让外界清楚看到了美国为调查和起诉滥用外籍员工行为所做的努力。

据与虐待和贩运劳工行为的受害者一起工作的支持者称，就在10年前，此类指控还是不可能之事。

美国在2008年加大了法律力度，以保护外交官及领事馆工作人员带到本国的外籍佣人，从而令事情发生了质的变化。美国国务院可向外交使团提出警告，同时也在努力向外籍佣人告知他们的权利。

据支持者称，在这些改变出现前，外交豁免权似乎可以保护那些面临虐待佣人指控的雇主。但如今佣人若将他们的外交官雇主起诉至联邦法庭或是引起当局的注意，那么他们的案子就不太可能被驳回。

“我们采取了前所未有的措施，一方面就佣人在这个国家的权益提供建议，一方面敦促外交人士谨记他们有义务遵守我们的法律，”美国国务院女发言人Jen Psaki在电邮中写道。

至于科巴拉加德的案子，曼哈顿联邦检察官在12月12日对科巴拉加德提起刑事诉讼，指控她涉嫌签证欺诈并提供关于佣人Sangeeta Richard薪资的虚假材料。

科巴拉加德的律师称，科巴拉加德对这些指控矢口否认。科巴拉加德交付25万美元保释金后获释。

科巴拉加德在纽约被捕并遭脱衣检查，惹怒了印度，美国国务卿克里对此向印方表示遗憾。

检方在起诉中指控科巴拉加德在为Richard申请签证时提供了关于薪资的虚假合同。根据合同，科巴拉加德向后者支付的月薪为4,500美元，一周工作40个小时。

指控文件中称，在离开印度前，科巴拉加德与Richard秘密签署了第二份合同，内容是向后者支付大约570美元的月薪，低于美国法律规定的最低薪资，属于违法行为。在2012年11月抵达美国后，科巴拉加德支付后者的薪资甚至比这更低。（完）