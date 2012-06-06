美国希望印度在阿富汗发挥更大作用

路透新德里6月5日电（记者 David Alexander）---美国国防部长帕内塔周二鼓励印度领导人在阿富汗事务中发挥更加积极的作用，称美国认为印度是地区安全贡献者。

美国五角大楼发言人George Little表示，帕内塔在与印度官员会面时“强调印度在东亚和西亚之间发挥的桥梁作用，并指出美国认为印度在地区安全问题上发挥正面作用”。

印度去年和阿富汗签署了安全协议，并长期与阿富汗保持联系，但是巴基斯坦对印阿之间的关系持猜疑态度。一些人认为阿富汗冲突是印巴角力的体现。

去年10月，印度和阿富汗签署了一个覆盖面很广的协议以加深关系，包括印度帮助训练阿富汗安全部队。该协议激怒了巴基斯坦。

“在阿富汗和平和稳定问题上，印度、巴基斯坦和我们的利益相同。这将令巴基斯坦更加和平和稳定，印度也会更加稳定，”一名美国官员表示。

帕内塔与印度总理辛格和印度国家安全顾问梅农举行了会谈，讨论了美国的亚太战略和印度在地区安全问题上的角色。

目前为止，印度在阿富汗事务中的参与度有限。美国官员称，过去10年里，印度为阿富汗军队和警察提供的培训规模相对较小。该官员亦称，印度对阿富汗的经济重建提供日益多的帮助。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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