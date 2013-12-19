克里对印度女外交官遭脱衣搜身表示遗憾

路透华盛顿12月18日（记者 Arshad Mohammed） -美国国务院周三称，国务卿克里与一名印度高级官员通话，对印度女外交官在纽约遭脱衣搜身一事表示遗憾。

根据美国国务院透露的情况，克里与印度国家安全事务顾问Shivshankar Menon通话，旨在化解搜身事件引发的外交危机。

本月12日，印度驻纽约领馆的副总领事Devyani Khobragade被捕，并被指控签证欺诈以及对家中印籍保姆支付过低工资。这引发了印美两国的外交争端。

印度对此事作出愤怒的回应，认为美国对待高级外交人员的方式有辱人格，并于周二作出报复性举动，移除了美国驻新德里大使馆门前的路障。这些路障用于防范美国大使馆遭自杀式炸弹袭击。

“作为有两个与Devyani Khobragade同龄的女儿的父亲，国务卿对印方所说的Khobragade女士被捕后发生的一切感到同情，”美国国务院发言人哈弗（Marie Harf）在书面声明中表示。

“在与（印度）国际安全事务顾问Menon的通话中，（克里）表示遗憾，同时也表达了希望这起不幸的公共事件不会损害我们与印度紧密和重要关系的关切。”哈弗还称。

通过外交层面表达遗憾通常被视作不够彻底的道歉。哈弗称，克里在与Menon的通话中使用了“遗憾”一词，但是她拒绝评论这是否构成道歉，也拒绝提供他们谈话的更多细节。

美国司法部证实Khobragade经历了脱衣搜身。一名印度政府资深消息人士还表示，讯问包括体腔检查过程。

美国法警局女发言人Nikki Credic-Barrett称，Khobragade没有经历体腔检查，但是确实曾被脱衣搜身。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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