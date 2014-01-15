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路透中文国际短讯 | 2014年 1月 15日 星期三 15:24 BJT

美印外交争端主角寻求美国法官撤销诉讼

引发美国和印度外交纠纷的印度外交官科巴拉加德的律师Daniel Arshack周二要求美国法官Shira Scheindlin撤销针对科巴拉加德签证欺诈和支付保姆低工资的诉讼。Arshack表示，美国国务院上周给予科巴拉加德外交豁免权，允许她离开美国，这让她获得任何针对她指控的豁免权，包括她获得豁免权以前的指控。路透
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