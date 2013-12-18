印度女外交官在美遭脱衣搜身 印美爆发外交争端

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透新德里/纽约12月17日（记者 Shyamantha Asokan/Chris Francescani） -印度警方周二移除了美国驻新德里大使馆门前的混凝土路障，这显然是针对美国的报复措施。上周，一名印度女性外交官在纽约被捕后遭遇脱衣搜身。
本月12日，印度驻纽约领馆的副总领事DevyaniKhobragade被捕，并被指控签证欺诈以及对家中保姆的工资情况提供虚假声明。这引发了印美两国的外交争端。
路透一名目击者称，新德里警方周二动用卡车和挖掘装载机，移除了美国大使馆门前道路上的混凝土路障。
这些路障是用来阻止车辆高速接近使馆建筑，有助于防止使馆遭遇自杀式炸弹袭击。
美国使馆拥有多重安全保障，且有高墙护卫。
路透多次就路障被移除原因寻求置评，印度警方和政府官员均拒绝发表评论，但印度电视网络援引匿名消息人士的话报道称，这是印度计划的多项报复措施之一。
美国国务院称，已经透过高层向印度政府表明，华府希望新德里当局保护美国使馆，并强调不希望这次有关印度外交官的事件伤害两国关系。
“我们明白这其中包含敏感问题，”美国国务院发言人Marie Harf称。“我们不希望这对我们的双边关系产生负面影响。”
美国司法部下属的执法部门周二首次确认Khobragade遭脱衣搜身。印度媒体之前已报道了这一情况。
Khobragade在缴纳了25万美元保释金后被释放，若被判定上述两项指控罪名成立，可能面临最多15年监禁。
路透未能立即联系到Khobragade的律师Daniel Arshack进行置评。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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