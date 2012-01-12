印美黑客事件迷雾重重 备忘录或系伪造

路透新德里1月11日电（记者 Frank Jack Daniel）---一份关於印度军方情报机构可能发起网络攻击、并引发美国调查的备忘录或许是伪造的，但泄漏文件明显表明，严重的安全侵犯行为确已发生。

"Lords of Dharmaraja"是一个鲜为人知的黑客组织，该组织从去年就开始公布泄漏文件，不过直到赛门铁克(SYMC.O)上周六证实其部分源代码被该组织入侵，才引起了普遍关注。

印度军方和网络安全专家称，军方情报备忘录可能是黑客伪造的，只是为了吸引外界对他们的关注，或者是破坏美国和印度密切的同盟关系。

印度国防与分析研究所（IDSA）的网络安全及印美关系专家塞缪尔（Cherian Samuel）称："此事带有恶意图谋，但根据互联网现状，想找到幕後黑手将是大海捞针。"

外界的猜测围绕在印度邻国身上，如在网络活动上比较活跃的巴基斯坦和中国。

曾在印度国家安全委员任职的网络安全专家塞尼（Mukesh Saini）称："此事也有可能是巴基斯坦或中国的黑客所为。"

不过他也表示，即使情况如此，这些黑客可能并未得到政府支持。

他说："长期以来，不管有没有政府授意，亲印度和亲巴基斯坦分子及小型黑客组织，一直在向对方的政府和非政府的网站发起攻击。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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