印美黑客事件迷雾重重 备忘录或系伪造

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新德里1月11日电（记者 Frank Jack Daniel）---一份关於印度军方情报机构可能发起网络攻击、并引发美国调查的备忘录或许是伪造的，但泄漏文件明显表明，严重的安全侵犯行为确已发生。
"Lords of Dharmaraja"是一个鲜为人知的黑客组织，该组织从去年就开始公布泄漏文件，不过直到赛门铁克(SYMC.O)上周六证实其部分源代码被该组织入侵，才引起了普遍关注。
印度军方和网络安全专家称，军方情报备忘录可能是黑客伪造的，只是为了吸引外界对他们的关注，或者是破坏美国和印度密切的同盟关系。
印度国防与分析研究所（IDSA）的网络安全及印美关系专家塞缪尔（Cherian Samuel）称："此事带有恶意图谋，但根据互联网现状，想找到幕後黑手将是大海捞针。"
外界的猜测围绕在印度邻国身上，如在网络活动上比较活跃的巴基斯坦和中国。
曾在印度国家安全委员任职的网络安全专家塞尼（Mukesh Saini）称："此事也有可能是巴基斯坦或中国的黑客所为。"
不过他也表示，即使情况如此，这些黑客可能并未得到政府支持。
他说："长期以来，不管有没有政府授意，亲印度和亲巴基斯坦分子及小型黑客组织，一直在向对方的政府和非政府的网站发起攻击。"（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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