克里本周访印，寻求修复美印关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月28日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务卿克里本周将访问印度，以期修复美印关系，但不太可能很快取得进展。

克里之后，美国国防部长哈格尔将于下月对印度进行访问，这些活动旨在为印度总理莫迪9月访问美国营造良好的氛围。

分析人士称，只有莫迪与美国总统奥巴马会面，美国才可能对两国在大型防御项目上取得进展、消除美企参与印度核工业的障碍、就双方在亚洲的共同利益发表措辞更强硬的声明方面有更现实的希望。

“印度在莫迪政府领导下会在亚洲扮演更重要的角色，但该国会以自身的原因并根据自身的条件来这么做，”智库卡内基国际和平基金会的Ashley Tellis说。

去年，印度一名女外交官在纽约被捕，此事在印度国内引发愤怒和不满。美印关系因此急剧恶化。

莫迪尚未明确表示将与美国进行何种程度的密切合作。

美印关系紧张的可能性一直都很高。莫迪在古吉拉特邦担任首席部长时，该地曾发生宗教骚乱，印度教徒袭击穆斯林，造成1,000多人被杀，其中大多数死者为穆斯林。此事发生后，莫迪被禁止入境美国。

莫迪5月在印度大选中胜出后，奥巴马政府很快就邀请莫迪访问美国，以寻求翻开新的一页，而莫迪方面也很快对美方的邀请作出积极回应，令美方颇感高兴。

克里周四将率领美国代表团前往印度，参加美印年度战略对话，美国商务部长普里茨克（Penny Pritzker）将一同随行。（完）