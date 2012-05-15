美国对印度削减伊朗石油的努力持保留态度

苏格兰首席部长称特雷莎·梅或间接将苏格兰推向再次独立公投
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透新德里5月15日电---美国国务院国际能源事务特使卡洛斯·帕斯卡尔(Carlos Pascual)周二表示，他对印度削减进口伊朗原油的努力并未留下太深刻印象。
当被问及印度是否可能获得金融制裁豁免权时，帕斯卡尔表示：“我们迄今对此并未有太深刻印象。”
美国国务卿希拉里上周呼吁印度进一步削减进口伊朗石油，称华府未来两月或不会就是否给予印度金融制裁豁免权作出决定。
希拉里称，美国对盟友削减进口伊朗原油的努力感到鼓舞，但还需有更多国家加入这一行动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透2月28日 - 日本东部及东北部地区周二发生5.6级地震，东京等地建筑物有震感，但并未发布海啸预警，尚无损害或人员伤亡报告。(完)
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。