奥巴马、莫迪称将加强美印战略合作 为世界树立榜样

图为印度总理莫迪2014年9月28日在纽约麦迪逊广场发表演说的图片。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿9月29日（记者 David Brunnstrom） - 美国总统奥巴马和印度总理莫迪周一称，将扩大和加深两国的战略合作关系，为世界树立榜样。

双方在白宫晚宴上举行第一次会谈后发布联合“展望声明”，称两国将进行合作，“不仅为了两国的利益，也为了全世界的利益。”

他们表示，两国将在安全和反恐等领域进行合作，并将支持“基于规则”的全球秩序，届时印度将承担更大的多边责任，包括在改革后的联合国安理会中扮演更重要角色。

他们还表示将共同对抗气候变化带来的威胁，并合作解决人口无节制增长带来的后果。

“我们希望美国和印度成为21世纪互相信赖的合作伙伴，建立革命性的关系。我们的关系将成为世界的榜样。”他们在声明中称。

两国领导人还表示，两国将努力确保经济增长给所有人都带来更好的生活，并强调开放市场以及贸易政策公开和透明的重要性。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。