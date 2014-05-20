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时事要闻 | 2014年 5月 20日 星期二 08:04 BJT

美国希望与印度扩大海军合作

路透华盛顿5月19日（记者 David Brunnstrom） - 美国海军上将格林纳特（Jonathan Greenert）周一称，印度新政府执政后，美国希望能与印度扩大海军合作。

格林纳特说，美国希望与印度扩大合作，希望印度参与西太平洋演习。

格林纳特对华盛顿一智库称，目标是与印度的合作关系恢复到2000年代中期的水平。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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