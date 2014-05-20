美国希望与印度扩大海军合作（更新版）

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路透华盛顿5月19日（记者 David Brunnstrom） - 美国海军上将格林纳特（Jonathan Greenert）周一称，印度新政府执政后，美国希望能与印度扩大海军合作。

格林纳特说，美国希望与印度扩大合作，希望印度参与西太平洋演习。

“美国与印度在该地区存在进行战略合作的机会，这样的机会正在出现，”格林纳特对华盛顿一智库称。“我的目标是让与印度的合作关系恢复到2000年代中期的水平。”

“我们正在进行非常、非常大型的活动。我们正在一起进行非常复杂、大型的航母操作……我认为，如果我们的合作关系能恢复到当时的水平，那就太好了，”格林纳特说。

“到时，印度或许愿意来到西太平洋……我们只需等着看会有什么样的政治影响以及他们愿意去哪儿。”

美国官员称，印度外交官在纽约被捕引发的美印外交风波，加上印度在5月早些时候举行大选，导致两国扩大海军合作的计划被搁置。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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