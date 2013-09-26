美印关系恐因经济分歧偏离正轨

焦点：南非财长戈尔丹在国际投资者路演中被总统召回 市场反应负面
路透约翰内斯堡/伦敦3月27日 - 南非总统祖马周一要求财长戈尔丹结束海外投资者路演活动，立即回国。该消息再次激发有关内阁重组的谈论，也令那些认为戈尔丹是稳定象征的投资者感到不安。
路透新德里9月23日(记者 Frank Jack Daniel) - 当印度总理辛格2009年访问白宫时，美国总统奥巴马设国宴款待辛格，显示美国看好两国关系。
当时，华府的乐观主义者认为印度是制衡中国的力量，也是美国经济增长的新引擎。在致祝酒词时，奥巴马提到自己有责任让两国关系更加密切。
但是奥巴马仅完成了部分责任。当美印两国领导人周五将在白宫再次会晤时，奥巴马承受着来自游说组织和议员的压力，他们对印度的贸易保护主义和知识产权保护不力感到不满。
印度与美国的贸易规模为600亿美元，仅为中美贸易额的八分之一。外界普遍认为美印两国的贸易潜力应不止于此。印度国家安全顾问也承认，感觉两国关系正在偏离轨道。
印度国家安全顾问梅农(Shiv Shankar Menon)上周五表示：“这个问题源自宏观经济状况。美国朋友对印度经济改革和具体政策问题感到关切。这些忧虑并非只是美国才有，印度人首先为此感到担忧。”
印度依然无法摆脱外国主导贸易活动的历史记忆，在明年大选之前，印度政府益发难以推动看似有利于美国企业的经济改革和贸易协议。
反过来，在美经营的印度IT企业也抱怨美国限制技术工人的旅行签证。
印度在零售、IT、医药和清洁能源方面的外包政策存在争议，美国企业对从印度进口的一切都觉得“不公平”。7月，170多名议员联名致信奥巴马，称印度的政策威胁到美国就业。
美国副总统拜登7月曾访问孟买，期间对印度不愿向美国企业开放心生怨言。
传统上而言，印度不愿与任何一个大国走得太近，辛格也将在未来两个月前往俄罗斯和中国，其幕僚称之为“经济外交”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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