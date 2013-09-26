美印关系恐因经济分歧偏离正轨

资料图片：印度总理辛格2009年11月访美时，美国总统奥巴马在白宫举行正式欢迎仪式，一名在场嘉宾手持美印两国国旗和日程表。 REUTERS/Jim Young

路透新德里9月23日(记者 Frank Jack Daniel) - 当印度总理辛格2009年访问白宫时，美国总统奥巴马设国宴款待辛格，显示美国看好两国关系。

当时，华府的乐观主义者认为印度是制衡中国的力量，也是美国经济增长的新引擎。在致祝酒词时，奥巴马提到自己有责任让两国关系更加密切。

但是奥巴马仅完成了部分责任。当美印两国领导人周五将在白宫再次会晤时，奥巴马承受着来自游说组织和议员的压力，他们对印度的贸易保护主义和知识产权保护不力感到不满。

印度与美国的贸易规模为600亿美元，仅为中美贸易额的八分之一。外界普遍认为美印两国的贸易潜力应不止于此。印度国家安全顾问也承认，感觉两国关系正在偏离轨道。

印度国家安全顾问梅农(Shiv Shankar Menon)上周五表示：“这个问题源自宏观经济状况。美国朋友对印度经济改革和具体政策问题感到关切。这些忧虑并非只是美国才有，印度人首先为此感到担忧。”

印度依然无法摆脱外国主导贸易活动的历史记忆，在明年大选之前，印度政府益发难以推动看似有利于美国企业的经济改革和贸易协议。

反过来，在美经营的印度IT企业也抱怨美国限制技术工人的旅行签证。

印度在零售、IT、医药和清洁能源方面的外包政策存在争议，美国企业对从印度进口的一切都觉得“不公平”。7月，170多名议员联名致信奥巴马，称印度的政策威胁到美国就业。

美国副总统拜登7月曾访问孟买，期间对印度不愿向美国企业开放心生怨言。

传统上而言，印度不愿与任何一个大国走得太近，辛格也将在未来两个月前往俄罗斯和中国，其幕僚称之为“经济外交”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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