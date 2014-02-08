赖斯称外交争端不应导致美印关系偏离正轨

路透华盛顿2月7日 - 美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯(Susan Rice)周五试图缓和深陷困境的美印关系，表示两国不应允许围绕印度女外交官的争议“使我们偏离悉心培育的未来”。

去年12月12日，印度驻纽约领馆的副总领事科巴拉加德(Devyani Khobragade)被捕，并遭遇脱衣搜身；她被控签证欺诈及对家中保姆的工资情况提供虚假声明。此事引发了美印两国的外交争端，并损及两国关系。

赖斯在美国教育及政策研究机构AspenInstitute的美印对话活动中发言指出，最近发生的事件导致注意力被更多吸引到分歧方面而非有关合作的努力。

“但是，与我们关系的广度以及我们能够共同实现目标的重要性相比，这些困难应该是微不足道的；我们还必须以建设性的方式处理我们的分歧，与（两国间）这种重要关系相称。”她说道。

美印两国在包括反恐、地区安全和防务等广泛的问题上存在合作关系。印度也是美国主要的军火市场之一。

赖斯称，“我们不能允许这种挑战使我们偏离悉心培育的未来，这是一个更加繁荣、更加安全、也始终符合我们共同价值观的未来。”

赖斯还表示，无论印度大选结果如何，美国都坚信两国之间的合作和战略伙伴关系将继续加强。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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