全球贸易：印尼总统称该国有意加入TPP贸易协定

路透华盛顿10月26日 - 印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo) 周一与美国总统奥巴马会面后讲话称，该国有意加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

“我们是东南亚最大的经济体，”维多多通过翻译称。“印尼有意加入TPP。”

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称，美国将继续分享有关TPP的信息，该协议将确定从工人权益到知识产权保护等问题的共同标准。

“就像我们从开始时说的那样，TPP希望能成为一个开放的平台，有能力、愿意达到其标准的国家就可以加入，”他在美国商会举办的一次商业峰会上称。