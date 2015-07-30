综述：消费者支出带动美国第二季经济扩张 通胀指标加速上扬

2015年7月24日在洛杉矶拍到的汽车经销商的招牌。 REUTERS/Phil McCarten

* 美国第二季GDP环比年率为成长2.3%

* 第一季修正为成长0.6%

* 消费者支出、房市及政府支出提振GDP

* 通胀指标加速上扬

路透华盛顿7月30日 - 美国第二季经济加速成长，因强劲的消费者支出抵销了企业设备支出不振的拖累，这意味着经济动能稳定可能带动美国联邦储备委员会(FED/美联储)更加接近于今年升息。

商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%，第一季则从先前公布的萎缩0.2%上修为成长0.6%。

第一季成长数据修正，反映出政府采取措施微调部分GDP组成数据的季节调整因子，以及调整新的原始数据；先前分析师多表示数据中有残存的季节性因素。

美联储周三形容经济正在“以适度的步伐扩张”，在此同时调升对劳动市场的看法，并称房市显示出“额外的”改善。美联储的评估为其可能在9月升息预留伏笔，这将会是2006年以来的首次升息。

另一份报告显示，最新一周初请失业金人数经季节调整后增加1.2万人至26.7万人，但仍相当接近数据循环的低点。

美元指数扩大上涨，美国公债价格则小幅下跌。

虽然第二季GDP成长幅度略低于分析师预期的2.6%，但成长的内容暗示国内基本面转强。

一项扣除贸易、库存与政府支出，衡量国内民间需求的指标增长2.5%，第一季为成长2.0%。

第二季成长受到消费者支出提振，因家庭将汽油2014年底与今年初下跌的部分意外之财用于购物。就业市场强劲也鼓励民众增加消费。

占美国经济活动超过三分之二的消费者支出，第二季成长2.9%，优于第一季下修后的成长1.8%。第一季消费者支出的初值为成长2.1%。

存款率则由5.2%下降至4.8%。

**能源业持续拖累**

楼市、出口以及中央与地方政府支出，也为第二季经济提供支撑。

不过，能源业持续令成长承压，因去年原油价格重挫逾60%后，面对斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)与Halliburton (HAL.N)等油田公司大砍支出的余波荡漾，能源行业仍然举步维艰。

企业对架构的支出下滑1.6%，第一季为大跌7.4%。对设备的投资则下降4.1%。

勘探、竖井和钻井等方面的支出骤降68.2%，为1986年第二季以来最大季度降幅，第一季时锐减44.5%。

但有迹象显示，能源支出减少之势可能接近尾声。上周五的数据显示，美国能源公司上周新增21个石油钻机，为过去33周以来第三次增加。

斯伦贝谢上周称，其认为北美活跃钻机数可能已触底，今年下半年陆地钻探和完井活动均将缓慢增加。

第二季出口反弹，尽管美元强势；进口则小幅增加。这使得贸易逆差缩减，给GDP增幅增加了0.13个百分点。

第一季库存投资快速增长后已呈现放缓。企业累计库存价值为1,100亿美元，低于第一季的1,128亿美元，这对今年余下时间来说是个好消息。

第二季期间油价上涨，消费者支出回升，通胀则急速加速。

个人消费支出(PCE)物价指数上升2.2%，为2012年第一季以来最快。该指数第一季为下降1.9%。扣除食品和能源后，核心PCE物价指数增长1.8%。

图表：美国GDP：here

请领失业金人数：link.reuters.com/dah52w (完)

(编译/审校 张明钧/陈宗琦/戴素萍)

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