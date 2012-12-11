美国称2030年前中国或成最大经济体

路透华盛顿12月10日电（记者 Tabassum Zakaria）-美国国家情报委员会（NIC）周一发布的报告称，中国经济不到20年后就可能超越美国，但预计还不会取代美国在组建联盟应对全球问题方面的超级大国地位。

报告称，基于国内生产总值（GDP）、人口、军费支出和科技投资各方面考虑，亚洲经济规模到2030年将超过北美和欧洲的总和。

“中国可能在2030年前的几年，就超过美国，成为全球最大的经济体。与此同时，欧洲、日本和俄罗斯经济可能继续缓慢下滑，”报告称。

这份报告题为《2030年全球趋势：不同的世界》（Global Trends 2030: Alternative Worlds），是NIC发布的系列报告中的第五份报告，上一份报告是在2008年发布的。

报告指出，尽管中国将成为经济强国，但美国有望维持超级大国地位，因为仍只有美国能够组建联盟、动员各方努力、应对全球性挑战。

NIC的伯罗斯（Mathew Burrows）在新闻发布会上称：“在全球层面上，中国不会取代美国。成为最大经济体很重要……但最大经济体未必就是超级大国。”

报告还称，全球经济状况将日益与发展中国家的进展有关，而非西方国家。

报告指出，新兴市场的经济增长将推动科技创新，企业、理念、企业家及资本向发展中国家流动的情况将增多。

“未来15-20年内，更多的科技活动可能转向发展中国家，因跨国企业将重点关注迅猛增长的新兴市场，且中国、印度和巴西等新兴经济体的企业在国际上的竞争力将快速提升。”

报告称，作为全球最大的能源消费国，美国未来20年中在能源领域可能变得不再依赖他方。

报告指出，未来若亚洲和中东爆发战争，可能会涉及核武器，目的不是为了造成人员伤亡，而是使得对手在辐射环境下无法使用某些电子系统。

报告认为，随着各国寻求保护本国基础设施免受网络攻击，并将网络武器纳入武器库范畴，未来可能发生网络军备竞赛。

“但网络武器对未来战争会产生怎样的影响，目前还不清楚，”报告称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。