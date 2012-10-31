美国情报开支连续第二年减少

路透华盛顿10月30日电(记者 Mark Hosenball)---2012年，美国政府的整体情报活动开支减少，这也是连续第二年下降。自2001年911事件以来，美国政府的安全开支连续多年飙升。

美国国家情报主任办公室(The Office of Director of National Intelligence)周二宣布，截至到9月30日的2012财年，“国家情报计划”(National Intelligence Program)的拨款总额为539亿美元。“国家情报计划”涉及中情局和美国国家侦察局(National Reconnaissance Office)等高科技间谍机构的活动。

根据政府官员的说法和美国科学家联合会(Federation of American Scientists)公布的数据，美国政府2011财年的情报活动拨款总金额为546亿美元。

五角大楼周二也表示，2012财年，“军事情报计划”的拨款总额为215亿美元。根据美国科学家联合会的数据，2011财年的军事情报拨款总额为240亿美元。

2012财年，美国国家和军事情报计划的总拨款为754亿美元，低於2011财年的786亿美元。

科学家联合会的保密专家Steven Aftergood表示，“国家情报计划”的拨款总额多年来首次减少，但国家和军事情报计划的拨款总额则是连续第二年下降。

他说：“911事件发生後，美国情报开支大幅增加，翻了一番。现在似乎正在减少，不过依然处於历史高位。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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