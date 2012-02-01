美情报总监称伊朗仍保留发展核武器选项

路透华盛顿1月31日电（记者 Tabassum Zakaria）---美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）周二称，伊朗仍保留发展核武器的选项，但美国情报机构不知道该国最终是否决定建造核武器。

克拉珀在为向参议院情报委员会就年度全球威胁评估准备的作证报告中称，美国对伊朗核项目实施的新制裁措施的影响可能超过以往，但预计不会导致伊朗政权垮台。

“我们评定，伊朗仍保留发展核武器的选项，如果该国选择这样做，他们可通过发展各种核能力，使该国处於更有利的条件来生产核武器。但我们并不知该国最终是否决定建造核武器。”

他指出，伊朗正在扩大铀浓缩能力，这即可民用也有生产武器用途。

“伊朗的技术进步、特别是在铀浓缩方面的进步，让我们进一步评定该国具有科学、技术和工业能力来最终生产核武器，这也使该国当局是否具有发展核武器的政治意愿成为中心问题。”

“他们的这些技术进步让我们判断，如果伊朗选择这麽做，他们有技术能力生产足够的、用於核武器的高浓度浓缩铀。”

美国总统奥巴马去年12月31日签署法案对伊朗央行进行制裁。克拉珀称，伊朗央行负责大量外国银行交易业务，伊朗国家石油公司（National Iranian Oil Company）约70%的石油销售收入是通过伊朗央行收取，因此新的制裁措施将对该国产生更大的影响。

“尽管如此，如果没有油价骤然且持续下跌或突然爆发国内危机，中断该国的石油出口，伊朗的经济困境可能不会危及其政权。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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