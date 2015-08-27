美国人对在何种场合适用手机的看法有所转变--调查

路透华盛顿8月26日 （记者 Ian Simpson） - 你有在聚会时发短信或者紧盯手机么？美国的一项调查表明，并不只有你这样，虽然其他人这样做时你会恼火。

皮尤研究中心对网络时代什么行为可被接受进行的调查发现，82%的美国成年人称，社交聚会上使用手机影响交流。

但89%的受访者称，最近聚会上有用手机，包括发短信、通话和拍照。

皮尤研究中心网络与科技研究负责人李·雷尼（Lee Rainie）称，该调查凸显了科技正如何打乱人类传统交流规则这个大问题。

“我们身处巨大的社会变革之中，社交规则不清晰，时刻面临重新调整，”他说道。

调查中92%的美国成年人拥有手机；其中，十人中有九人称一直携带手机。

调查显示，社交聚会上使用手机通常与聚会本身有关，45%的受访者在最近的聚会上通过手机发布聚会照片或视频。

16%的受访者称，他们玩手机是因为对聚会失去兴趣。

一些人则是为了实用：几乎三分之二的手机用户在公共场所通过手机查找要去的地方以及路线。

但有23%的手机用户称，有时候他们玩手机是为避免与他人接触。

被问及何时用手机“一般没问题”时，77%的受访者称走在街上时可以，75%的受访者称公共交通工具上没问题，5%称电影院里一般没问题。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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