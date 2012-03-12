调查表明用户反对搜索引擎收集数据

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透华盛顿3月9日电---皮尤研究中心周五发布调查报告称，搜索引擎用户反对出於搜索结果或广告投放目的收集个人数据，这表明公众对网络隐私泄露的担忧加深。
谷歌今年1月称，将简化其隐私政策，收集使用谷歌YouTube和Gmail等服务的用户数据。
谷歌用户无法选择不同意这项新政策。欧洲和巴西的决策者已对此进行审查。
皮尤互联网与美国生活项目小组的调查显示，65%的互联网用户称，搜索引擎收集搜索信息，用於未来搜索结果排序，这是件不好的事情。他们担忧，此举或限制用户从网络获取的信息及看到的搜索结果。
73%的互联网用户称，他们反对搜索引擎追踪搜索结果，并将未来搜索结果个人化，因为这可能侵犯个人隐私。
只有38%的互联网用户称，他们知道如何限制网站收集其个人信息。
皮尤於1月20日至2月19日进行了上述调查，共有2,253名年满18岁的成年人参与，其中包括901例电话采访。样本整体误差幅度为正负两个百分点。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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