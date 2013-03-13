调查：美国青少年使用智能手机者比例大增

路透华盛顿3月13日（记者 Ian Simpson） - 皮尤研究中心互联网与美国人生活项目周三发布的2012年度调查显示，约37%年龄介于12-17岁的美国人用智能手机上网，这一比例较一年前大增。

调查显示，23%的美国青少年主要通过手机而非台式电脑或笔记本电脑上网，成年人这一比例则为15%。

皮尤研究中心称，78%的美国青少年拥有手机，其中47%使用的是智能手机。这意味着37%美国青少年拥有智能手机，2011年这一比例为23%。

该中心研究员梅顿（Mary Madden）称，智能手机的这一数据意义重大，因为通常青少年决定互联网的使用趋势。

“我们把这看成一项未来发展趋势的重要指标，”她对路透说。

梅顿称，年龄介于14-17岁的美国青少年使用智能手机的比例为44%，与使用智能手机的成年人比例45%大致相仿。

74%的美国青少年表示，他们会用手机、平板电脑或其他移动设备上网。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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