中国去年在美投资遭遇最严格审查

路透华盛顿12月19日 - 根据周四公布的一份报告，中国企业去年在美并购遭遇最严格审查，首次超过英国企业。

根据美国外资投资委员会（CFIUS）的数据，2012年，中国企业向美国监管机构提交了23份通告，2011年为10份，去年的数量几乎是2010年提交数量的四倍。

报告显示，英国企业去年提交了17份通告。

CFIUS出于国家安全原因审查美国企业被他国企业并购的交易。多数审查均为秘密审查，除非公司选择披露这一审查信息，但该委员会每年必须向国会就并购总体趋势提交一份报告。

美国财政部一名高级官员在提到最新报告时称，对中国在美并购交易审查增多符合中国在美投资的增长趋势。

根据汤森路透的数据，2012年，中国企业在美国的并购交易额达到115亿美元，远远高于除2007年之外的任何一年。

美国政治家急于吸引中国投资，作为新增就业和经济增长的来源。中国企业在并购美国企业时也越来越自如，尽管2005年中海油(0883.HK)并购美国能源公司优尼科以失败告终。中海油的竞购遭到美国政治层面的强烈反对，因为担心该并购案会危及国家安全。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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