美国投资者瞄准海外股市 外汇对冲蔚然成风

8月2日在韩国拍到的美元现钞。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透纽约8月8日 - 买进海外股票的美国投资者，对于外汇对冲的关注度越来越高。外汇对冲是一项有着复杂过往纪录的投资策略。

当前有将近1,500支上市交易基金(ETF)，不过根据ETF产业追踪机构IndexUniverse，2013年迄今资金流入最多的ETF为WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(DXJ.P)，期间有超过90亿美元入账，相当于总资产的82%。

今年已经有另外几家致力于消除外汇汇率波动的对冲ETF宣告推出或正准备推出。不过这些ETF的规模要小于DXJ。

对于股票市场来说，这是新鲜事。

大型基金，特别是固定收益类的基金，向来都会就汇率波动进行对冲。但证券市场波动已然相当剧烈，为管控汇率风险而付出额外成本未必会收效，虽然这样有助于压低波动性，但也往往会压低回报率。

鲜有证据能够证明股票对冲的好处。

根据瑞士信贷和伦敦商学院的一份近期研究，1972到2011年间，在19个国家进行投资的美国投资者，未使用对冲工具的实际回报率为6.1%，使用对冲的回报率在4.7%。对冲可以减少2.7%的波动性，但是付出的成本是失去1.4%的年化收益率(以美元计)。

有几家包括ETF在内的外汇对冲策略基金今年吸引了一些人气，原因有几个。越来越多投资者将资产投入国际市场。同时，基金经理人相信由于央行的干预，某些地区的股市可能会表现强劲，而汇率会走疲，特别是在日本和英国。这就使得单独押注股市走势变得更具吸引力。

“考虑到对冲海外投资组合汇率风险的成本相对不高，对美国投资者来说就很具价值，”旧金山Mellon Capital资产配置投资组合管理部门主管Vassilis Dagioglu说。Mellon Capital管理的资产规模约为3,000亿美元。

如果美元走强，那么将外币计价的证券收益汇回美元时便会减少。

例如，没有对冲汇率风险的iShares MSCI Japan Index ETF (EWJ.P)今年上涨19%，而对冲了风险的WisdomTree日本ETF就上涨了24%、德意志DB X-trackers的MSCI Japan Hedged Equity Fund (DBJP.K)上涨28%。

近几个月来，WisdomTree和德意志银行又推出了三支对冲外汇风险的股票ETF，令此类基金的数量增加到至少九家，总资产规模约为110亿美元，高于去年年初的13亿美元。诚然，这个规模并不算大，但这只是个开头而已。

ETF本来是面对散户销售，但现在更常被机构投资者用作短期押注或对冲。现在投资者可以在德国、英国、巴西和其它新兴经济体中对冲海外股票曝险。

德意志银行已经提交另外三档ETF的申请文件，而股票指数编纂业者MSCI明晟也已推出多种指数，满足那些想要逐日、而非逐月对冲汇率风险的投资人需求。MSCI明晟索编纂的指数广为各界追踪使用。

ETF的费用存在差别，这取决于基金公司。WisdomTree的日本对冲ETF的费用率为0.48%，而iShares日本ETF的费用率为0.50%。德意志银行的日本对冲ETF的整体费用率为1.03%。

费用率反映了基金年度总费用在投资价值中的占比。

**大型机构加入**

这些新EFT推出时机，正值大型机构也在增加外汇对冲。通常，外汇对冲在外国股票上的使用少于固定收益产品，而且很多资金经理人并不对股票投资组合进行对冲。

6月中旬，Mellon Capital在其包含多种资产类别的旗舰全球资产配置战略中，将其外汇曝险仓位的对冲，扩增至涵盖非美元资产曝险仓位的三分之二。平均来看，该公司的外汇曝险仓位对冲比例约为40%，通常是通过远期外汇合约。

纽约Federated Investors的国际股市主管Audrey Kaplan表示，她的投资组合中，平均外汇对冲比率已从2007-2008年金融危机前的不足5%增长20-30%左右。

她管理规模为5.79亿美元的Federated InterContinentalFund (RIMAX.O)，其中有34%曝险新兴市场。她称，“整体而言，今年新兴市场货币贬值，这不利于这个投资组合。”

对美联储缩减刺激举措的忧虑已对新兴经济体造成严重打击，积极的央行行动也正伤及日圆和英镑。

预估汇率走势以及执行对冲属复杂操作，通常大型机构都聘请外部公司来管理外汇曝险。对于日圆等流动性极高的货币而言，对冲成本很低。

然而，对冲无法避免损失。如果外币兑美元升高，那么对冲会起到反作用。如果日本股市或其他股市因汇率劲扬而表现不佳，那么损失还会加大。

近几月来股市与日圆的明显负相关，令对冲成为极为成功的策略。但日股与日圆的这种负相关并非长期稳定的关系，一旦反转，那些对冲基金将受创。(完)

(编译 洪曦/梁睿雪/朱晓军/石冠兰 审校 张明钧)

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