更正-《全球金融分析》新兴市场大跌后价格诱人，部分投资者审慎回笼

(更正：因英文原文有误，正文倒数第三段巴西和墨西哥公债价格“下降”改为公债收益率“上升”)

路透纽约6月30日 - 央行刺激措施减少及利率上升的威胁，在过去两个月对新兴市场的打击比其他多数资产都要严重，有些发展中国家的股市和债市跌至金融危机以来首见的水准。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克5月暗示，若经济改善，美联储料在未来一年减少购债，最后完全结束该计划，之后市场大跌，价格比起短短几周之前显得非常诱人。而一些新兴市场的投资者目前确实在买进，即便知道市场进一步下跌的风险很大。

“我们开始选择性增加对新兴市场的曝险，”Hansberger Global Investors投资经理及负责研究的副总裁Andres Calderon称。“不过关键词是选择性，我们不是仓促行动。”

保持谨慎的理由很充分：很多基金经理预计新兴市场增长放缓。一些新兴市场最近遭遇资本大幅流出，中国经济放缓影响到其他新兴经济体，尤其是大宗商品生产国。不过新兴市场经济增长速度料仍比发达国家快。

例如，Northern Trust资产管理在这波跌势中，仍然维持超配新兴市场股票。该公司管理着8,100亿美元资产。

“如果你担心未来一两季度的表现，那么就很难找出支持新兴市场的明显诱因，”Northern Trust首席投资策略师Jim McDonald称。“不过如果你的眼光是放在12-18个月，那么新兴市场就可以。”

他表示，以今年获利而言，新兴市场股票目前市盈率(本益比)约为10倍，相比标准普尔500指数的市盈率低约32%。新兴市场股票的市盈率历史低位约为8倍。

自2005年以来，新兴市场股价通常相比标普500指数便宜20%。

根据摩根士丹利的数据，MSCI明晟新兴市场股票的市净率(股价净值比,市账率)为1.45倍，同样表明严重低估，接近金融危机高峰时创下的低点1.36倍。但这仍远高于1997-98年亚洲金融危机时期的0.93倍。

“不过如果新兴市场股票进一步下降，我不会感到惊讶，因为新兴股市资金外流还将继续，”投资顾问公司Hansberger经理人Calderon表示。

在新兴市场遭受重创后的一片狼藉之中，多的是捡便宜的机会。

指标MSCI新兴市场指数 今年下跌了约11.3%，大部分跌幅在过去六周内录得。相比之下，MSCI明晟全球指数 今年仍上涨4.8%，而标普500指数 今年上涨了可观的12.8%。

债市方面，根据周四的摩根大通美元新兴市场债券指数(EMBI+) ，新兴市场美元计价债券收益率(殖利率)与美国公债比较的息差达342个基点。周二时，该息差创逾一年最高水平。

该指数6月下跌约6%，今年以来下跌了逾10.7%，而去年上涨逾18%。

**新兴市场成长放缓**

由于全球主要经济体陷于疲弱，新兴市场也经历了出口需求的放缓。中国成长减速对许多发展中经济体产生了严重影响。

“中国担当全球经济复苏引擎的作用也许要远远小于类似2009年的时候，”瑞银集团驻伦敦投资策略师Bhanu Baweja说。

摩根大通将2013年新兴市场整体经济成长预估由之前的5.1%调低至4.8%，2014年成长预估为5.4%。

不过，这样的成长数字仍远高于对发达市场的预估，摩根大通预计发达市场在今明两年仅分别成长1%和1.8%。

根据摩根士丹利的数据，巴西2021年到期公债收益率自5月以来已经上升245基点，墨西哥公债收益率也上升了144基点。该公司新兴市场债券最新模型情况显示，这些市场目前估值过低。

“墨西哥公债抛售没有什么道理，”Standard Life Investments新兴市场债券分析师Nicholas Jacquiere说。该公司管理的资产规模为2,726亿美元。

“墨西哥经济成长略有放慢，正在经历一个疲弱阶段，但这对债市投资者而言是好消息，因为这意味着如果经济继续表现疲弱，央行今年可能再度降息。”(完)