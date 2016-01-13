伊朗在海湾扣押10名美国海军船员 美方称这些人会很快获释

路透华盛顿1月12日（记者Phil Stewart/Idrees Ali） - 美国官员称，伊朗周二在海湾扣押了两艘美国海军船只上的10名船员，伊朗方面告诉美方会很快释放这些船员。

“伊朗向我们保证会确保我们船员的安全，并且很快就会允许他们继续他们的行程。”白宫发言人厄内斯特对CNN称。

一位美国国防高官称，美国方面当天早些时候与从科威特驶往巴林的两艘小型船只失去了联系。美国官员对路透称，不清楚这两艘船只是否出现故障以及是如何出现故障的。

另一位美国官员称，伊朗外长扎里夫向美国国务卿克里保证，伊方很快就会允许这些船员继续他们的行程。

伊朗法斯通讯社报导称，这两艘船只“非法”进入海湾的伊朗水域后被伊朗革命卫队扣押，两艘船只是在法尔斯岛（Farsi Island）附近两公里范围内被扣押的。

报导称，美伊官员正在就释放被扣船员事宜进行谈判。美国国防官员称，被扣的两艘船只上有九名男性和一名女性。（完）