伊朗释放被扣押的10名美军船员

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透迪拜/华盛顿1月13日（记者 Bozorgmehr Sharafedin/Phil Stewart） - 伊朗周三释放之前扣押的10名美军船员。伊朗革命卫队称，在确定这些士兵是因失误进入伊朗水域后，释放了这些士兵。
伊朗革命卫队海军少将法达威（Ali Fadavi）称，所涉及的舰船是因导航系统故障而偏航。
五角大楼称，没有迹象表明这些士兵在被伊方扣押期间受到伤害。
伊朗国家电视台播报的革命卫队声明中称，这些美军士兵道歉后在公海获释。
伊朗国家电视台后来播放了其中一名被扣押男子就这起事件道歉的画面。
“这是个错误，是我们的错误，我们为我们的错误道歉。”这名士兵称。
五角大楼发言人罗斯（Gary Ross）称，视频看来是真的，“但我们没法评论当时的情形或船员当时的经历。”
一位要求匿名的美国国防官员则表示：“这段视频明显是故意安排的，显示一名船员在不明环境下道歉，他目的是为了化解紧张局面、保护所有船员。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)