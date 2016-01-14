伊朗释放被扣押的10名美军船员

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜/华盛顿1月13日 - 伊朗周三释放之前扣押的10名美军船员。伊朗革命卫队称，在确定这些士兵是因失误进入伊朗水域后，释放了这些士兵。
伊朗革命卫队海军少将法达威（Ali Fadavi）称，所涉及的舰船是因导航系统故障而偏航。
五角大楼称，没有迹象表明这些士兵在被伊方扣押期间受到伤害。
伊朗国家电视台播报的革命卫队声明中称，这些美军士兵道歉后在公海获释。
伊朗国家电视台后来播放了其中一名被扣押男子就这起事件道歉的画面。
“这是个错误，是我们的错误，我们为我们的错误道歉。”这名士兵称。
五角大楼发言人罗斯（Gary Ross）称，视频看来是真的，“但我们没法评论当时的情形或船员当时的经历。”
一位要求匿名的美国国防官员则表示：“这段视频明显是故意安排的，显示一名船员在不明环境下道歉，他目的是为了化解紧张局面、保护所有船员。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。