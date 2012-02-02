美议员考虑制裁伊朗总统及最高领袖

路透华盛顿2月1日电---美国一位国会助理周三称，美国参议员正考虑拟定一份提案，敦促奥巴马政府将伊朗总统艾哈迈迪内贾德及该国最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）列入制裁黑名单，从而阻止伊朗核计划。

这名助理称，该提案将认定伊朗领导人滥用人权，冻结其在美国的资产，并拒绝给其签发美国入境签证。

美国参议院银行委员会最早将在周四做出决定，是否将该提案纳入对伊朗的广泛制裁中，制裁旨在削减伊朗出口石油的收入。西方国家认为，伊朗利用石油收入研制核武器。

伊朗坚称，其核项目是为了研发用於和平目的的核技术。

美国国会正在考虑的新制裁措施包括，要求政府在三个月内确认伊朗革命卫队官员、下属及情报人员身份，并对其实施制裁。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。