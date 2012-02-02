美议员考虑制裁伊朗总统及最高领袖

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿2月1日电---美国一位国会助理周三称，美国参议员正考虑拟定一份提案，敦促奥巴马政府将伊朗总统艾哈迈迪内贾德及该国最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）列入制裁黑名单，从而阻止伊朗核计划。
这名助理称，该提案将认定伊朗领导人滥用人权，冻结其在美国的资产，并拒绝给其签发美国入境签证。
美国参议院银行委员会最早将在周四做出决定，是否将该提案纳入对伊朗的广泛制裁中，制裁旨在削减伊朗出口石油的收入。西方国家认为，伊朗利用石油收入研制核武器。
伊朗坚称，其核项目是为了研发用於和平目的的核技术。
美国国会正在考虑的新制裁措施包括，要求政府在三个月内确认伊朗革命卫队官员、下属及情报人员身份，并对其实施制裁。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。