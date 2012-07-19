帕内塔称美国有能力挫败伊朗封锁海峡的企图

资料图片 一架直升机从霍尔木兹海峡附近的美国林肯号航母上起飞。 REUTERS/Jumana El Heloueh

路透华盛顿7月18日电（记者 David Alexander）---美国国防部长帕内塔周三表示，如果伊朗试图封锁霍尔木兹海峡，美国拥有阻止伊朗的军事实力，并将要求伊朗对任何运输中断负责。

“美国对这里所有的意外情况都做好了准备。我们增强了军事实力，确保我们能够挫败伊朗切断海湾运输的企图。”帕内塔在五角大楼记者会上称。

此前伊朗核项目导致地区紧张局势升级，伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡，除非国际社会取消对伊朗石油行业的制裁。

出於对海湾地区安全形势的忧虑，五角大楼已经加强在该地区的军事实力，例如本周宣布提前四个月将斯滕尼斯号航母战斗群部署到海湾，以维持该地区两个航母编队的军力水平。

英国国防大臣哈蒙德与帕内塔一同出席了五角大楼新闻发布会，称英国致力於帮助确保海湾航线持续畅通。

“我可以重申英国参与维护海湾和霍尔木兹海峡国际水域自由航行的承诺，”哈蒙德说道。“伊朗任何封锁霍尔木兹海峡的企图都是非法的，国际社会不会允许这种情况发生。”

“伊朗要明白，如果伊朗或其傀儡导致该地区运输中断，国际社会将要求其为此负责。”帕内塔表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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