五角大楼称伊朗战机攻击美国无人机

路透华盛顿11月8日电（记者 Phil Stewart/David Alexander）---美国国防部周四称，美国一架无人机上周在国际领空遭到伊朗战机的攻击，但这架无人机并没有被击中。这起史无前例的事件引起美国通过外交渠道对伊朗发出严厉警告。

美国国防部称，这起发生在11月1日的拦截事件，看似是伊朗首次攻击美国无人机。遭攻击的是美国MQ-1“捕食者”（Predator）无人机。

据美国国防部提供的细节，美东时间11月1日凌晨4:50左右，这架无人机在距伊朗海岸约16海里的地方执行例行秘密侦察任务时，遭到伊朗两架苏-25“蛙足”（Frogfoot）战机的拦截。

美国国防部发言人利特尔（George Little）称，“捕食者”遭伊朗战机几轮攻击後向远处飞去，伊朗战机则继续追踪了数英里。

“我们认为，伊朗战机至少向这架无人机开了两次火，”他说道。

美国已经通过外交渠道就11月1日的拦截事件向伊朗发出警告，指出美方将保护其军事资产，并会继续派飞机进行此类侦察任务。

“这是一起史无前例的事件，据我们所知，这是（无人机）首次遭到伊朗飞机攻击。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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