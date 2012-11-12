伊朗警告外国不要入侵其领空

路透迪拜11月9日电---伊朗称，将果断应对外国入侵其领空的行为。这明显是警告美国，上周伊朗战机对美国一架无人驾驶侦察机开火。

“伊朗对任何入侵领空、领海或领土的行为都将作出坚决反应。”法尔斯通讯社引述高级指挥官Massoud Jazayeri将军周五的讲话报导。

“如果外国飞机试图入侵伊朗领空，我们将作出反应。”Jazayeri说道。他并未特别提到无人机事件。

五角大楼官员称，11月1日伊朗战机开火时，那架未携带武器的无人机正在国际空域飞行，当时也并未中弹。美国政府向伊朗当局提出了书面抗议。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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