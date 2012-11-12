伊朗警告外国不要入侵其领空

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透迪拜11月9日电---伊朗称，将果断应对外国入侵其领空的行为。这明显是警告美国，上周伊朗战机对美国一架无人驾驶侦察机开火。
“伊朗对任何入侵领空、领海或领土的行为都将作出坚决反应。”法尔斯通讯社引述高级指挥官Massoud Jazayeri将军周五的讲话报导。
“如果外国飞机试图入侵伊朗领空，我们将作出反应。”Jazayeri说道。他并未特别提到无人机事件。
五角大楼官员称，11月1日伊朗战机开火时，那架未携带武器的无人机正在国际空域飞行，当时也并未中弹。美国政府向伊朗当局提出了书面抗议。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透香港2月18日 - 因涉贪而被刑事起诉的香港前行政长官曾荫权，被控三条控罪，法院周五晚裁决其中一项＂公职人员行为不当罪＂罪成，成为香港历来遭定罪的最高级别政府官员。