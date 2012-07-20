版本:
中国
时事要闻 | 2012年 7月 20日 星期五 11:17 BJT

美国称伊朗船只用他国旗帜逃避制裁

路透华盛顿7月19日电---美国周四警告海运部门称，伊朗船只仍在使用他国旗帜试图逃避西方制裁。

塞拉利昂是最新宣布撤销伊朗伊斯兰共和国航运公司（IRISL）所属一船只使用该国旗帜的一个国家。IRISL因参与伊朗武器项目，被列入美国制裁的黑名单。

美国和欧盟已对伊朗实施严厉的制裁措施，以迫使该国放弃核武器项目。

美国表示，港口当局必须谨防船舶登记造假和悬挂假旗的行为。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐