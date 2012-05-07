希拉里敦促印度再减少购买伊朗石油

路透印度加尔各答5月7日电---美国国务卿希拉里周一表示，由於可从沙特等他国获得充足的供应，她希望印度采取“更多”措施减少购买伊朗石油。

希拉里访问印度途中在加尔各答市（Kolkata）发表讲话时称，美方会在约两个月的时间内确定是否授予印度对伊朗制裁的豁免权。

她还表示，对伊朗和以色列爆发冲突的可能性感到担心。

印度公开反对西方国家制裁伊朗，但也推动国内炼油厂商削减15-20%的伊朗石油进口，希望借此能从美国获得制裁豁免权。

美国3月时曾授予日本和10个欧盟国家对伊朗制裁豁免权，印度和中国作为伊朗原油的最大购买国，仍被列入若不大幅削减石油进口将面临风险的名单之列。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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