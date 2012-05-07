希拉里敦促印度再减少购买伊朗石油

法国总统候选人马克龙宣布与贝湖正式结盟 联手对抗勒庞
路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透印度加尔各答5月7日电---美国国务卿希拉里周一表示，由於可从沙特等他国获得充足的供应，她希望印度采取“更多”措施减少购买伊朗石油。
希拉里访问印度途中在加尔各答市（Kolkata）发表讲话时称，美方会在约两个月的时间内确定是否授予印度对伊朗制裁的豁免权。
她还表示，对伊朗和以色列爆发冲突的可能性感到担心。
印度公开反对西方国家制裁伊朗，但也推动国内炼油厂商削减15-20%的伊朗石油进口，希望借此能从美国获得制裁豁免权。
美国3月时曾授予日本和10个欧盟国家对伊朗制裁豁免权，印度和中国作为伊朗原油的最大购买国，仍被列入若不大幅削减石油进口将面临风险的名单之列。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透吉隆坡2月24日 - 马来西亚警方周五称，初步报告显示，金正男是被剧毒化学品VX神经毒剂杀害。 VX神经毒剂被联合国列为大规模杀伤性武器。 金正男是朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长，上周在吉隆坡国际机场遇袭后死亡，当时他准备乘飞机前往澳门。(完) (编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)