美军调动航母 否认剑指伊朗

路透华盛顿1月11日电（记者 Phil Stewart）---美国军方周三称，一个新的美国航空母舰战斗群已抵达阿拉伯海，还有一个也正在前往该地区的路上。但美军否认该举动与伊朗有任何关联，并表示这仅是例行调动。

伊朗曾表示，若美国和欧盟针对其核项目实施制裁，切断其石油出口，伊朗将封锁作为全球关键石油运输航道的霍尔木兹海峡。眼下美国和伊朗关系因此而高度紧张。

美军曾表示，将阻止任何封锁霍尔木兹海峡的行为。美国海军高级官员周二也表示，为该地区可能发生的冲突做准备使他"夜不能寐"。

不过，美国国防部否认航母的调动与近期美伊紧张关系有关。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）称："我不想给任何人留下这样的印象，即因为我们关切伊朗当前的状况，而驶进两艘航母。情况完全不是这样。"

美国军方官员称，"卡尔文森"号航母（USS Carl Vinson）战斗群周一抵达阿拉伯海，以替换"斯坦尼斯"号航母（USS John C. Stennis）战斗群。伊朗上周曾警告美方，"斯坦尼斯"号去年12月末离开波斯湾後不要再回来。

"斯坦尼斯"号按计划将返回圣地亚哥母港，不过美国国防部未透露具体回归日期。

另一个以"林肯"号航母（USS Abraham Lincoln）为中心的航母战斗群，於周二结束对泰国港口的访问，当前正在印度洋海域。"林肯"号将与"卡尔文森"号在阿拉伯海行动中央司令部地区会合。

另一美国军方官员称："中央司令部同时掌管两艘航母并非不同寻常。"还有一名军方官员也表示，在过去18个月，海湾地区至少有两次同时出现过两艘航母。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。