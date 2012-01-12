美军调动航母 否认剑指伊朗

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透华盛顿1月11日电（记者 Phil Stewart）---美国军方周三称，一个新的美国航空母舰战斗群已抵达阿拉伯海，还有一个也正在前往该地区的路上。但美军否认该举动与伊朗有任何关联，并表示这仅是例行调动。
伊朗曾表示，若美国和欧盟针对其核项目实施制裁，切断其石油出口，伊朗将封锁作为全球关键石油运输航道的霍尔木兹海峡。眼下美国和伊朗关系因此而高度紧张。
美军曾表示，将阻止任何封锁霍尔木兹海峡的行为。美国海军高级官员周二也表示，为该地区可能发生的冲突做准备使他"夜不能寐"。
不过，美国国防部否认航母的调动与近期美伊紧张关系有关。
美国国防部发言人柯比（John Kirby）称："我不想给任何人留下这样的印象，即因为我们关切伊朗当前的状况，而驶进两艘航母。情况完全不是这样。"
美国军方官员称，"卡尔文森"号航母（USS Carl Vinson）战斗群周一抵达阿拉伯海，以替换"斯坦尼斯"号航母（USS John C. Stennis）战斗群。伊朗上周曾警告美方，"斯坦尼斯"号去年12月末离开波斯湾後不要再回来。
"斯坦尼斯"号按计划将返回圣地亚哥母港，不过美国国防部未透露具体回归日期。
另一个以"林肯"号航母（USS Abraham Lincoln）为中心的航母战斗群，於周二结束对泰国港口的访问，当前正在印度洋海域。"林肯"号将与"卡尔文森"号在阿拉伯海行动中央司令部地区会合。
另一美国军方官员称："中央司令部同时掌管两艘航母并非不同寻常。"还有一名军方官员也表示，在过去18个月，海湾地区至少有两次同时出现过两艘航母。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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