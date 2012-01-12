美军调动航母 否认剑指伊朗

美国军方周三称，一个新的美国航空母舰战斗群已抵达阿拉伯海，还有一个也正在前往该地区的路上。但美军否认该举动与伊朗有任何关联，并表示这仅是例行调动。 美国军方官员称，''卡尔文森''号航母战斗群周一抵达阿拉伯海，以替换''斯坦尼斯''号航母战斗群。路透