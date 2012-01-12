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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 12日 星期四 16:41 BJT

美军调动航母 否认剑指伊朗

美国军方周三称，一个新的美国航空母舰战斗群已抵达阿拉伯海，还有一个也正在前往该地区的路上。但美军否认该举动与伊朗有任何关联，并表示这仅是例行调动。 美国军方官员称，"卡尔文森"号航母战斗群周一抵达阿拉伯海，以替换"斯坦尼斯"号航母战斗群。路透

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