奥巴马呼吁伊朗民众：是时候解决核问题了

路透华盛顿3月18日（记者 Matt Spetalnick） - 美国总统奥巴马周一直接对伊朗民众发出呼吁，坚持称现在是伊朗采取措施解决核问题的时候了。奥巴马随后将首次正式访问以色列。

奥巴马利用了伊朗新年庆典的时机，试图加大对伊朗施压，他过去也曾这么做。不过这次奥巴马完全专注于伊朗核项目。伊朗核项目料是奥巴马出访以色列的重要议题。

奥巴马录制了一段带有波斯语字幕的视频，呼吁伊朗满足国际社会要求，停止核项目，否则可能面临进一步的孤立，暗示伊朗或将面临更为严厉的制裁。

奥巴马并未威胁采取军事行动，如果外交途径和制裁措施都失败。上周接受以色列电视台采访时奥巴马明确指出军事行动仍是美国的最后选择。

“现在是伊朗政府立即采取重要措施缓解紧张形势，并促成核问题获得长久解决的时候了，”奥巴马说道。

奥巴马表示，美国倾向于通过和平外交途经解决伊朗核问题，让伊朗能够和平利用核能并享有“国际社会中的应有地位”。

“如果伊朗政府继续走现在的道路，只会让伊朗进一步被孤立。现在是伊朗领导人做抉择的时候了。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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