中印等国将获美国对伊朗制裁豁免权续期--消息人士

路透华盛顿6月4日（记者 Timothy Gardner） - 两名美国政府消息人士称，美国国务卿克里最早可能本周三决定对印度和中国等国家延长对伊朗石油制裁的豁免权，条件是这些国家减少向伊朗采购原油。

美国对伊朗石油制裁豁免权的期限为180天。

石油制裁是美国政府切断伊朗核项目资金来源的主要工具之一。西方国家怀疑伊朗核项目旨在发展核武能力，但伊朗则坚持称其核项目用于发电和医疗用途。

印度已率先减少进口伊朗石油，去年12月以来该国自伊朗的石油进口量已减少近五分之一。而据与中国炼油国企熟悉的贸易官员称，全年而言，中国进口伊朗石油的降幅可能在5-10%。

去年6月美国国务院推迟了几周，才宣布予以中国豁免权续期，但预计这种情况在本轮不会出现。

要求匿名的政府消息人士称，预计中国、印度、韩国、土耳其和新加坡等国家周三均将获得豁免权续期。

周二的一次听证会上，美国参议院外交关系委员会主席梅内德斯（Robert Menendez）要求负责政治事务的副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）谈谈哪些国家本周能获得制裁豁免权续期。

谢尔曼回答道：“我能向您保证：明天获得豁免权续期的所有国家，都会大规模削减（进口伊朗石油），因为这是法律要求的。”（完）