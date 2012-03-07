美国防部长称对伊朗动武是最後选择

2012年2月29日，美国国防部长帕内塔在华盛顿一个晚宴上发言。 REUTERS/Joshua Roberts

路透华盛顿3月6日电（记者 Jim Wolf）---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周二表示，若外交手段不奏效，美国将采取军事行动来阻止伊朗获得核武器。

“军事行动是在其他手段都穷尽後才会采取的最後选择。别弄错了，是其他手段都不奏效了，我们才会采取行动，”帕内塔在出席支持以色列的游说组织--美国以色列公共事务委员会年度政策会议时称。

帕内塔列举了一些奥巴马使用武力保卫美国国家安全的行动，包括去年5月派遣特种部队深入巴基斯坦击杀基地组织领导人本·拉登。

“正如总统所言，美国不会虚张声势。言语强硬很容易做到，行动强硬才更为重要，”帕内塔说道。

消息人士称，内塔尼亚胡周一向奥巴马确认，以色列尚未决定是否袭击伊朗核设施，但是内塔尼亚胡亦没有表明会放弃军事行动选择。

欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿（Catherine Ashton）周二称，六大国已接受伊朗提出的就其核项目举行会谈的邀请。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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