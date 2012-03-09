美国若军事打击伊朗或用巨型钻地弹

路透华盛顿3月8日电---美国空军一名官员周四称，若伊朗核项目引发美伊军事冲突，美军或使用重达3万磅（13,600千克）的钻地弹，摧毁伊朗地下核设施。这一巨型武器在爆炸前，可穿透约200英尺（65米）厚的混凝土。

美国空军作战副参谋长卡莱尔中将（Herbert Carlisle）称，美军订购巨型钻地弹等武器，用於打击拥有地下核设施的伊朗等国家，去年才开始接收首批钻地弹。

卡莱尔在一场有关美国国防项目的会上称：“巨型钻地弹是一款很棒的武器。我们仍继续对其加以改进。这款武器威力强大，我们将进一步升级。这是我们武器库的一部分，如果需要，我们可能会用到。”

五角大楼已开始着手研究，若制裁和外交途径无法阻止伊朗研制核武器，美国可能采取的军事行动。

美国国防部长帕内塔周四在接受《国家杂志》（National Journal）采访时称，这一计划已开展很长时间。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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