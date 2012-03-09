美国若军事打击伊朗或用巨型钻地弹

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透华盛顿3月8日电---美国空军一名官员周四称，若伊朗核项目引发美伊军事冲突，美军或使用重达3万磅（13,600千克）的钻地弹，摧毁伊朗地下核设施。这一巨型武器在爆炸前，可穿透约200英尺（65米）厚的混凝土。
美国空军作战副参谋长卡莱尔中将（Herbert Carlisle）称，美军订购巨型钻地弹等武器，用於打击拥有地下核设施的伊朗等国家，去年才开始接收首批钻地弹。
卡莱尔在一场有关美国国防项目的会上称：“巨型钻地弹是一款很棒的武器。我们仍继续对其加以改进。这款武器威力强大，我们将进一步升级。这是我们武器库的一部分，如果需要，我们可能会用到。”
五角大楼已开始着手研究，若制裁和外交途径无法阻止伊朗研制核武器，美国可能采取的军事行动。
美国国防部长帕内塔周四在接受《国家杂志》（National Journal）采访时称，这一计划已开展很长时间。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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