多数美国人将支持对伊朗动武--调查

路透华盛顿3月13日电（记者 Jeff Mason）---路透/益普索周二公布的调查结果显示，如果有证据表明伊朗正在制造核武器，多数美国人将支持对伊朗采取军事行动，即便将为此承受汽油价格上涨的代价。

这项调查表明，如果有证据表明伊朗在进行核项目，56%的美国人将支持美国对伊朗采取军事行动，39%的美国人表示反对。

当被问及如果军事行动将导致汽油价格上涨，他们是否还支持军事行动时，53%的美国人表示支持，42%的人表示不支持。

路透/益普索调查还发现，62%的美国人出於同样的理由，将支持以色列对伊朗发动军事打击。

美国总统奥巴马表示，在应对伊朗核计划问题上，保留采取所有选项，但他敦促以色列耐心等待对伊朗的制裁措施发挥效力。

作为来自民主党的总统，奥巴马面临来自共和党总统竞选人的批评，後者表示总统在伊朗问题上表现过於软弱，也没有给以色列足够的支持。

调查显示，共和党人比民主党人更愿意支持美国或以色列对伊朗动武。70%的共和党人将支持美国采取打击行动，46%的民主党人和51%的独立人士表达了同样的看法。

在3月8-11日期间，美国各地1,084名成人接受了上述调查。调查误差率为3.1个百分点。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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