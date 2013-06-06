美国议员推动封锁伊朗石油出口的新制裁措施

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透纽约/华盛顿6月6日 - 美国国会议员今年夏季准备展开行动，对伊朗日渐萎缩的石油出口给予一次更大的打击，虽然细节仍未敲定，分析师表示，最终目标可能是接近完全切断伊朗石油出口。
这种极端作法将有引发中国及印度不满的危险，而且可能会推高油价，损及全球经济。在目前仍有购买伊朗石油的国家中，中国及印度是最大进口国。
伊朗否认它的核项目是以制造核弹为目的，但欧美并不相信，且耐心渐失。以色列已表示，若外交途径及制裁措施无法控制住伊朗的核子野心，以色列可能采取军事行动。
美国国会两党正在推动更严厉的制裁措施，认为美国国内石油产量大增，以及全球石油供给充沛迹象，可以避免油价上涨。
上个月，众议院委员会针对加强制裁法案的一场会议上，新加入一项条文，首次要求进口国必须减少特定数量的伊朗原油采购：一年内日均量减少100万桶。
但这其中有个问题：伊朗5月原油出口已经跌至每日70万桶，因此这个目标的计算起点从何算起令人疑惑。
新增条文尚未并入法案的正式内容，而且或许会有变。在那场听证会上，多位议员指出，这项措施是为了使伊朗石油出口减少三分之二，暗示伊朗去年每日150万桶石油出口是计算起点，而每日50万桶则为制裁目标。
但一些能源专家指出，国会推动进一步削减伊朗石油出口的相关动能正在日渐增强。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)