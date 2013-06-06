奥巴马称全球石油供应充足 可继续对伊朗石油制裁

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透华盛顿6月5日 - 美国总统奥巴马周三称，来自伊朗以外产油国的石油供应充足，因此可以继续对伊朗石油业进行严厉制裁。
美国对伊朗石油制裁旨在遏制伊朗核项目的资金来源，奥巴马每六个月需要作评估，确保继续对伊朗进行石油制裁不会过于推高全球市场油价并影响全球经济。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。