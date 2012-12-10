一些外国企业仍活跃在伊朗能源领域--报告

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿12月7日电（记者 Roberta Rampton）---美国政府问责局（GAO）周五称，至少来自中国、印度、韩国和南非的七家企业2012年仍在伊朗油气行业拥有投资。
8月，美国通过一项新的法案，允许政府对帮助伊朗开发能源资源的企业进行制裁。
为提交国会依据该法案要求编写的报告，GAO评估了公开发表的报告和数据并与相关企业取得联系，确认他们是否退出伊朗。
“我们并不试图确认报告中提到的企业是否应该依据法律受到制裁。”GAO表示，并指出作出这种决定是美国国务院的责任。
GAO称，美国国务院在报告发表前已经审阅，但拒绝就此置评。
美国要求伊朗石油买家大幅削减石油采购量，否则可能被剔除美国金融体系。
仍与伊朗能源行业有关的大多数企业都来自获得六个月“豁免期”的国家。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。