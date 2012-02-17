美国想让制裁仅伤及伊朗？近乎不可能完成的任务

路透华盛顿2月17日电（记者 Tabassum Zakaria/Arshad Mohammed）---美国总统奥巴马希望对伊朗实施的最严厉制裁能打压该国的石油出口，同时又不引起市场恐慌或是拖垮经济增长，也不牵连伊朗普通民众亦或引起盟友的敌对。

这项艰难的任务含带着重要的地缘政治意义，而美国和伊朗都将进行大选，使得形势变得难上加难。奥巴马的目标是要说服伊朗放弃核项目，但游说途径看起来希望不大。

近几周，美国的官员们穿梭于全球各地，忙于会见日本和韩国等盟友，这些国家非常依赖伊朗石油，也担心美国出台的新制裁法律会伤及他们的经济。

美国同时还想阻止国际油价出现飙升，这会伤害他们本国的经济，而经济状况对决定奥巴马11月能否再度当选的选民而言，则是头等大事。

美国官员表示，他们到目前的会谈都富有成效，并强调不会化友为敌，制裁措施也会谨慎执行。

美国财政部负责资助打击恐怖主义事务的部长助理格拉泽（Daniel Glaser）接受采访时称，“制裁措施具有弹性，各国将作出自己的金融决定，美国会予以合作。”

“（制裁）的目是不是要惩罚任何一个国家，而是针对伊朗，”他说。

美国新出台的法律授权奥巴马在外国银行与伊朗央行进行与石油相关交易的情况下，可切断他们与美国金融体系的联系，外国央行也不例外。伊朗央行是该国石油出口的主要结算中心。

制裁能否成功？

伊朗货币里亚尔（rial）近期已大幅贬值，伊朗黑市价格目前为约2万里亚尔兑换一美元，而在奥巴马去年12月31日签署这一法律之前，则是约1.3万里亚尔兑换一美元。

格拉泽称，“里亚尔大幅贬值，加上该国无力管理经济，便是美国制裁发挥作用的最好证据。”

美国没有为制裁设定具体目标，仅称希望看到伊朗石油出口“锐减”，如此故意含糊其词是为保留一点余地。

国际战略研究中心（CSIS）能源及国家安全项目主任威瑞斯特（Frank Verrastro）称，“我觉得如果伊朗（石油）收入或出口下降25%，就标志制裁的成功。”

但美国制裁措施历时较长且分批实施，为伊朗赢得了制定规避对策的时间，而伊朗在外界眼中则是善于寻找策略重新规划贸易的国家。

制裁能否能促使伊朗改弦更张也是个未知数。

布鲁金斯学会（Brookings Institution）萨班中东政策研究中心主任波拉克（Ken Pollack）称，“问题是伊朗似乎并不在乎，该国愿意吸收所有的损失，也许他们压根就无动于衷。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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