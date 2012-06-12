美国授予七个经济体对伊制裁豁免权 中国仍不在列

路透华盛顿6月11日电（记者 Timothy Gardner/Susan Cornwell）---美国周一将伊朗石油贸易制裁豁免名单扩大至另外七个经济体，令中国成为剩下的可能受到惩罚的主要进口商。

美国国务卿希拉里称，印度、韩国、土耳其和其他四个经济体因大规模削减伊朗石油购买量，将获得金融制裁豁免权。这是美国与其他国家合作向伊朗核项目施压的最新迹象。

中国和新加坡没有获得这样的豁免权，令这两个美国在亚洲的重要贸易夥伴面临更大的压力。

美国对伊朗的新制裁可能从6月28日开始实施，是该国迄今采取的最严厉措施，将通过减少伊朗石油销售收入，来遏制该国的核项目。

希拉里在声明中称：“我们通过减少伊朗石油销售，向伊朗领导人传递明确信息：他们必须采取切实行动舒缓国际社会担忧，否则将面临进一步的孤立和压力。”

中国驻美大使馆发言人耿爽称，中国政府反对一国对他国实施的单边制裁，并称中国将推动通过谈判为伊朗核问题找到外交解决方案。

希拉里称，南非、台湾、马来西亚和斯里兰卡也将获得制裁豁免权。日本和10个欧盟国家已於3月获得制裁豁免权。

根据美国总统奥巴马去年末签署的制裁法令，获得豁免的这些经济体的银行和其他金融机构在被切断与美国金融机构业务前，将有六个月的暂缓期。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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