美国对伊朗货币和汽车行业实施制裁

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透华盛顿6月3日 - 美国周一加大了孤立伊朗的努力，对伊朗货币和汽车行业实施制裁。
美国总统奥巴马签署行政命令，对使用伊朗里亚尔或帮助使用里亚尔进行交易的外国金融机构实施制裁。
奥巴马还批准对与伊朗汽车行业开展业务的个人实施制裁，他表示汽车行业是伊朗收入的一个主要渠道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。