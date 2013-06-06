美国延长中印等国对伊朗制裁豁免权

路透华盛顿6月5日 - 美国国务院周三宣布将中国、印度和其他七个经济体的对伊朗制裁豁免权延长六个月，以换取这些国家减少采购伊朗石油。

“美国同国际社会在继续向伊朗施压问题上立场一致，直到伊朗全面解决对其核项目的担忧，”美国国务卿克里在声明中说道。

获得美国对伊朗制裁的豁免权，意味着在接下来的六个月，这些伊朗石油消费国的金融机构不会面临被切断与美国金融系统来往的风险。

石油制裁是美国政府切断伊朗核项目资金来源的主要策略之一。西方国家怀疑伊朗核项目旨在发展核武能力，但伊朗则坚持称其核项目为和平目的。

其他获得豁免权的经济体是韩国、马来西亚、新加坡、南非、斯里兰卡、土耳其和台湾。日本及欧盟10个国家在今年早些时候获得了对伊朗制裁豁免权。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。