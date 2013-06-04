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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 17:00 BJT

美国对伊朗货币和汽车行业实施制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月3日 - 美国周一加大了孤立伊朗的努力，对伊朗货币和汽车行业实施制裁。

美国总统奥巴马签署行政命令，对使用伊朗里亚尔或帮助使用里亚尔进行交易的外国金融机构实施制裁。

奥巴马还批准对与伊朗汽车行业开展业务的个人实施制裁，他表示汽车行业是伊朗收入的一个主要渠道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟
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